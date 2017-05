Send til din ven. X Artiklen: Debat: Sættevogne og skolebørn! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Sættevogne og skolebørn!

24. maj 2017

For 2. gang afholdt formanden for Plan- og Teknik Udvalget i Roskilde Torben Jørgensen sammen med forvaltningen et dialogmøde d. 8. maj, denne gang med en på et tvivlsomt grundlag udvalgt kreds af grundejerforeninger og andre interessenter, omkring den såkaldte "lastbilsag" i Svogerslev.

Ingen tvivl om, at alle fremmødte ønsker en løsning på problemet med de store lastbiler på skolevejen, også de fremmødte politikere inkl. Torben Jørgensen.

Desværre kan jeg ikke dele byrådskandidat Pierre Kary´s begejstring for mødet eller genkende hans referat, der simulerer beslutninger truffet på mødet. (Lagt på nettet og Facebook, Roskilde Avis og 4000Svogerslev). Det blev netop pointeret af politikerne, at der ikke kunne træffes beslutninger eller blive afgivet løfter på stedet.

Efter min mening gav det ikke ret megen mening at bruge tid på endnu et møde, som stort set var en gentagelse af det første, blot med et begrænset antal deltagere. Mødet sluttede da også uden at nogen var blevet klogere på, hvad politikere og forvaltning ville foretage sig, bortset altså fra nævnte - selvfølgelig vigtige - tilsagn om, at man ville finde en løsning.

Trods gentagne forsøg på at få faktuelle løsninger på det, vi var samlet om, blev megen god tid brugt på trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger andre steder i hele Svogerslev. Bevares, vigtige emner i den store sammenhæng, men allerede for længst sendt i spil over for Torben Jørgensen og forvaltningen af de 3 aktive borgergrupperinger i bydelen, Svogerslev Lokalråd, Borgergruppen og Arbejdsgruppen for Stamvejens forlængelse.

Det havde været ønskværdigt om formand og forvaltning havde brugt tiden mellem de 2 møder til at forberede forslag til løsning på problemet, således at de fremmødte havde haft mulighed for at forholde sig til det på mødet, og sagen dermed være kommet et skridt tættere på en løsning.

Det er uforståeligt, at ejeren af industrigrunden kan udleje til en hvilken som helst virksomhed uden myndighedernes godkendelse. Vi lever ellers i et gennemreguleret samfund. Bare du skal foretage dig den mindste ændring på dit hus eller bygge lidt på din carport, skal det godkendes af kommunen. Men virksomheder, som er til stor gene for de omkringboende, farlige for skolebørnene og andre trafikanter, fordi de er etableret uhensigtsmæssigt i forhold til til- og frakørselsmuligheder, kan kommunen - efter eget udsagn - ikke regulere.

Arne Hyllested, leder af Veje- og grønne Områder argumenterede med, at man ikke pludselig kan gøre ting (etablering af virksomheder), der har været lovligt i 50 år, ulovlige. Men er det nu rigtigt?

Påstanden holder ikke i denne sag! I den partielle byplanvedtægt nr. 2 for industriområdet, som regulerer - eller rettere burde regulere - anvendelsen af området, står klart i § 2, at virksomhederne ikke må være til ulempe for omgivelserne ved røg, støj og rystelser eller på anden måde, og at kommunalbestyrelsen har ret til at udøve et skøn over, hvilke virksomheder, der må/kan etablere sig på den pågældende matrikel.

Det betyder, at byrådet med loven i hånd her og nu kan løse lastbilproblemerne - og tilmed uden nævneværdige udgifter for skatteyderne. Herefter kan man så gå i gang med alle de andre påtrængende opgaver af trafiksikkerhedsmæssige art, der trænger sig på i Svogerslev, så som parkeringsforhold ved Lynghøjskolen, overgang over Lindenborgvej, cykelstier, rundkørsler mv.

Lastbilerne skal helt ud af Svogerslev! Byens infrastruktur egner sig ikke til de mange store sættevognstog, som de nuværende virksomheder har brug for. Etablering af nyt dyrt vejanlæg på Lindenborgvej (som er det eneste reelle alternativ) - og som umiddelbart er en god løsning, kan imidlertid på lidt længere sigt vise sig at blive en meget dyr og overflødig investering, idet der jo ingen garanti er for, at de nuværende virksomheder er her om blot få år. Og så vil en millioninvestering være spildt og sandsynligvis have udsat andre påtrængende infrastrukturelle opgaver i byen, fordi der ikke er råd til det hele.

Desuden tager bygningen af et større vejanlæg lang tid - og imens fortsætter lastbilkørslen. Skal brønden virkelig først kastes til, når barnet er druknet?

Kommunalbestyrelsen bør desuden omgående gå i gang med at ændre byplanen for området, så der fremover kun kan etableres liberalt erhverv (advokater, læger mv.) samt beboelse og ikke mindst parkeringsplads til skolen på den del af industriområdet, som denne sag drejer sig om.

Svogerslevs infrastruktur er ikke velegnet til de nyetablerede virksomheder, og såvel samfundet som virksomheder kræver nu til dags en helt andet slags industriområder med tilpassede faciliteter (bl.a. vedr. miljø og fremkommelighed) end industriområdet i Svogerslev med dets beliggenhed nogensinde kan komme til at tilbyde.

Forvaltning og kommunalbestyrelse må træde i karakter og bruge byplanvedtægtens mulighed for udøvelsen af skøn til at fjerne erhvervsvirksomhederne og dermed løse problemerne med lastbilerne på Lynghøjen og Hovedgaden.

En byplanvedtægt er jo - netop - et adfærdsregulerende redskab, selv om planchef Dorthe Harbo sekunderet af erhvervschefen på mødet (fejlagtigt) forsikrede os om det modsatte! (Hvorfor skulle man ellers lave dem?)

Det er umiddelbart ærgerligt for virksomhederne, der på en måde er blevet ført bag lyset af udlejer og myndighedernes svigtede tilsyn. De skal i givet fald flytte, men byrådet kunne måske i den forbindelse hjælpe dem både praktisk og økonomisk med at genetablering sig i et mere velegnet industriområde i Roskilde og samtidig bevare virksomhederne i kommunen.

Svogerslevs borgere kræver kompetent aktion her og nu!

Carsten Hogstad

formand

Svogerslev Lokalråd

Søparken 80

Svogerslev.