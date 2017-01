Foto: Lars Elmsted

Debat: Sæt handling bag de fine erhvervsvenlige ord

Roskilde Avis Læserbreve - 20. januar 2017 kl. 14:58

'Fremgang med plads til forbedringer', lyder overskriften om Roskilde Kommunes erhvervsindsats. Plads til forbedringer? Ja, det tør da svagt antydes. For netop offentliggjorte tal i en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd dokumenterer, at det regerende flertals erhvervspolitik dumper med et brag.

Under det socialdemokratiske styre i Roskilde er antallet af private arbejdspladser faldet med 12,7% siden 2008, og det samlede antal arbejdspladser er faldet med 5,6%. Socialdemokratiets politik har ikke skabt vækst og private arbejdspladser, tværtimod. Kommunens indbyggertal stiger, men der er blevet færre lokale job til folk. I samme periode er antallet i private arbejdspladser faldet langt mindre i alle sammenlignelige kommuner, såsom Køge (-3,2%), Lejre (-3,6%) og Solrød (-2,4%). I både Høje Taastrup og Greve er antallet af private arbejdspladser ligefrem steget med henholdsvis 17% og 2,8%. Alle dem vi sammenligner os med, gør det simpelthen langt bedre end Roskilde Kommune.

Vi kan ikke leve af pæne ord om postuleret erhvervsvenlighed. Tallene taler deres helt tydelige sprog. Kommunen er med Joy Mogensen i spidsen blevet dårligere til at skabe vækst og arbejdspladser. Der skal en hel anden kurs til, hvis kommunen skal give virksomhederne gode rammer og attraktive konkurrencevilkår.

Hvis borgmesteren mener noget med alle de fine ord hun bruger, burde hun tale med det flertal, der er i byrådet for at rette op på tingene. Ved et dialogmøde i november 2016 pegede de lokale virksomheder på, at der især er brug for en hurtigere afskaffelse af den jobfjendske dækningsafgift. Desuden ønsker de at kommunen konkurrenceudsætter en større del af de kommunale opgaver samt lempeligere krav om garantistillelse. Det er alle forslag som Venstre bakker fuldt ud op om.

Der er kort sagt et bredt flertal i byrådet, som er klar til at investere i reel erhvervsvenlighed, hvis ellers socialdemokraterne var klar til at sætte handling bag ordene.

Kåre Ghisler Fuglsbjerg

medlem af Venstre

Bondetinget 9, 1