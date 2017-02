DF er klar i mælet

Copyright Per Rudkjøbing Foto: Per Rudkjøbing

Roskilde Avis Læserbreve - 08. februar 2017

DEBAT: Jeg kan i Roskilde Avis 31. januar læse, at Frank Thaulow formand for Roskilde boldklub mener, at Dansk Folkeparti sender tvetydige signaler.

Vi kan i Dansk Folkeparti ikke styre journalisterne og disses manipulering af det sagte. Ej heller deres valg af overskrifter som vi selv til tider kan blive forundret over... For nøjes man med at læse overskrifter er jeg enig - så siger den ene redaktør at vi er imod stadion og en journalist i en rettelse (som jeg måtte bede om) at vi er for. Ingen af journalisterne har dog tilsyneladende reelt været interesseret i vores holdning, kun en konflikt der kan stille os uden for.

Dansk Folkeparti har fra dag 1 sagt at vi ønskede behovet, lokaliteten og konsekvenserne ordentligt belyst og dette belyses bedst af en høring hvor alle involverede kan give deres mening til kende, hvorefter vi kan bede om beregninger og tage stilling til det foreslåede projekt.

Jeg begriber simpelthen ikke hvordan man kan opleve det negativt at et parti ønsker omstændighederne belyst inden vi bruger i omegnen af 70 mio.! Det er mig komplet uforståeligt. De politikere der bliver begejstret (som Daniel Prehn, S. udtalte på byrådsmødet) og hovedkulds smider om sig med borgernes penge uden at få belyst konsekvenserne af et projekt til ca. 70 mio. mener jeg da i højere grad bør føre til forargelse.

Lad os nu blive ordentligt oplyst så vi kan træffe en så stor beslutning på et ordentligt grundlag. Det er det eneste vi hele tiden har bedt om...

Merete Dea Larsen

gruppeformand

Dansk Folkeparti

Roskilde Byråd.

