Byrådet godkender byggeri ved Hyrdehøj: Start på plejecenter

Roskilde Byråd godkendte på sit sidste møde starten på byggeriet af et nyt plejecenter ved Hyrdehøj til 210 millioner kroner.

Her kommer 64 plejeboliger, 10 særlige boliger til ældre udviklingshæmmede samt 30 boliger til rehabilitering og genoptræning.

Selve det fysiske byggeri begynder først i starten af 2018 og ventes færdig et par år senere.

Formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Morten Gjerskov (S) forklarede, at behovet for denne type boliger vokser i disse år:

- Dels lever vi længere, og dels er sygehusene blevet meget hurtige til at sende patienterne hjem, så kommunerne må sørge for genoptræning af disse for at undgå tilbagefald.

De øvrige partier var ligeledes tilfredse med, at Roskilde nu har mulighed for at gennemføre dette byggeri.

Annie Larsen (V) bemærkede dog, at hun hellerede havde set det placeret ved Eriksvej mere centralt i byen, hvilket Ældrerådet i kommunen også ønskede.

