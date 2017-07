Send til din ven. X Artiklen: Bygaden 28 - Chance i fem år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bygaden 28 - Chance i fem år

Roskilde Avis Læserbreve - 07. juli 2017 kl. 12:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT: Formanden for den konservative vælgerforening Klaus Aare Bang skriver i Roskilde Avis at man vil bevare Bygaden 28 til tid og evighed.

Venstre forslår at give projektet en chance på 5 år, og give de frivillige en mulighed for at vise om de mange ideer er bæredygtige og om der kan skabes de mange aktiviteter som der er ønske om, er bygningerne først revet ned, bygger man måske ikke igen.

Venstre mener at de forslag som kommer fra foreningen Udsigten er rigtig spændende.

Kulturhus, drevet af frivillige som også selv skal stå for istandsættelsen af lokalerne og selv søge penge til dette er et godt grundlag for at gå i gang.

De penge det vil koste at rive bygningerne ned, kan man så bruges til renovering af det udvendige.

Roskilde kommune gav et hus i Viby til en gruppe frivillige, Kultur Cosmos, de gik i gang efter samme koncept som Gulddysse Kulturgård og Spraglehøjgård, i dag er det et blomstrende kulturhus til stor glæde for Viby.

Den effekt kan Jyllinge også have glæde af, selv om vi får cafe og fine faciliteter i hallen syntes jeg ikke det ene udelukker det andet.

Marianne Kiærulff (V)

byrådsmedlem.