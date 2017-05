Send til din ven. X Artiklen: Brug for sengepladser på Roskilde Sygehus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brug for sengepladser på Roskilde Sygehus

Roskilde Avis Læserbreve - 26. maj 2017 kl. 08:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT: Regionsformand Jens Stenbæk er for hurtig til at afskrive brug af sengepladser på Roskilde Sygehus, når Supersygehuset i Køge står klar. Antallet af sengepladser er under pres selvom Region Sjælland har gået forrest med at optimere kvalitet og forkorte indlæggelsestiden for patienterne. Befolkningstilvækst, hjemtagelse af behandlinger, opfyldelse af patientrettigheder og at flere lever længere trækker i den anden retning.

Regionen er langt fra i mål med at behandling på egne sygehuse indenfor garantiperioden på 30 dage og med at undgå overnattende patienter på gangene. Seneste opgørelse viser, at mere end 1 ud 5 af patienterne på henvist til Sjællands Universitetshospital må vente længere end 30 dage på behandling. Det er alt for mange. Det tyder på for få sengepladser i Køge og Roskilde. Dette understreges af, at der er flere patienter på Roskilde Sygehus, der må overnatte på gangen end der var på samme tid sidste år.

Jeg mener, at patientrettighederne og behandling indenfor den garanterede tid skal have endnu højere prioritet i Region Sjælland. Der skal være tilstrækkelig med sengepladser på vores sygehuse så patienter kan overnatte på stuer med respekt for privatlivet. Patientrettighederne har betydet en kraftig reduktion i de fortvivlende lange ventelister som patienterne måtte leve med for få år tilbage. Vi skal videre af den vej. Her er der en vigtig rolle for Roskilde Sygehus både nu og i fremtiden.

Jette Tjørnelund, Byrådsmedlem (V) og Kandidat til Regionsrådsvalget (V)