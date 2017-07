Send til din ven. X Artiklen: Bevar og udvikl en vigtig del af Jyllinges DNA Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bevar og udvikl en vigtig del af Jyllinges DNA

Roskilde Avis Læserbreve - 07. juli 2017 kl. 14:42

DEBAT: Som engageret Jyllinge borger har jeg haft fornøjelsen af at blive vist rundt i de historiske bygninger på Bygaden 28, i Jyllinge. Bygningerne har en lang og god historie bag og ikke mindst i sig...!

Bygningerne emmer af historiens vingesus og har rødder helt tilbage til Jyllinges første andelsbevægelse og de oprindelige Jyllinge borgers tidlige sociale samvær og dermed også fundamentet for en stærk sammenhængskraft som Jyllinge i den grad har!

Jeg mener sagtens, med politisk vilje koblet sammen med lokale borgers ildhu, engagement og vilje, at disse bygninger kan anvendes konstruktivt af byens borgere i såvel kulturelle og foreningsmæssige sammenhænge. Ydermere kan jeg se en mulighed for en borger-cafè, udlejning til private fester, et værested for en bred vifte af borgere inkl. de mere udsatte grupper og meget meget mere....! Hvor der vilje er der vej!

Som den nordlige del af den store Roskilde kommune syntes jeg, i demokratiets navn, at overvejelserne omkring anvendelse og positiv udnyttelse af disse bygninger, kræver en fælles politisk vilje og respektfuld lydhørhed for Jyllinge borgers oprigtige ønske, hvor der i skrivende stund er samlet mere end 2500 underskrifter ind mod at rive disse historiske bygninger ned. Disse mange underskrifter og dermed klare budskab til byrådet i Roskilde Kommune, både må og skal tages alvorligt og en fornyet dialog bør igangsættes - både politisk og især med borgerne i Jyllinge. Vi vil være meget mere end "blot" borgere i Roskilde kommune - vi vil være medborgere!

Som ægte liberal betyder frihed mere end alt andet for mig. En del af friheden som borger i Roskilde kommune, må og skal være at blive taget alvorligt og lyttet til - specielt når så mange af os Jyllinges borgere ønsker disse bygninger bevaret og udviklet.

Vores Dronning Margrethe II har sagt: "Et træ uden rødder vælter, et træ med rødder bliver på et tidspunkt en del af skoven. Jeg tror en del mennesker har glemt deres rødder"!

På samme måde mener jeg at bygningerne på Bygaden 28 er en del af Jyllinges DNA og med deres lange historie og dybe rødder i lokalsamfundet, netop er blevet en vigtig del af Jyllinge og byens såvel visuelle som emotionelle identitet. Det tror jeg at mange har glemt - inkl. en lang række politikker på tværs af byrådet.

Jeg vil, hvis jeg bliver valgt for Liberal Alliance til byrådet til KV17 og som borger fra Jyllinge, i hvert fald kæmpe denne vigtige sag og være en nidkær og ærlig stemme for netop os borgere i Jyllinge!

Bo Jens Christensen

byrådskandidat for Liberal Alliance

Kildehusene 17.