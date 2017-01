Send til din ven. X Artiklen: Bedre trafik til sygehus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bedre trafik til sygehus

Roskilde Avis Læserbreve - 28. januar 2017

DEBAT: Flaskehalsproblemet med forbindelsen Roskilde-Køge

90.000 Roskilde-borgere skal efter Region Sjællands beslutning om en ny sygehusplan vænne sig til fremover at skulle transporteres frem og tilbage mellem Roskilde og Køge, når de ikke længere kan behandles på deres eget sygehus i Roskilde.

Borgerne i Roskilde har to muligheder for transport til og fra Køge og Roskilde. Begge muligheder er langt fra tidsvarende, og det kan få alvorlige konsekvenser for en vigtig og rettidig behandling.

Transporten kan de foretage enten med bil/bus eller med tog. For begge strækningers vedkommende skal det ske enten ad smalle veje eller ad en enkeltsporet jernbane.

Her dækker de tre gange TTT ikke Ting Tager Tid, men derimod Transport Tager Tid.

I det for længst afskaffede Roskilde Amt var sygehuset i Roskilde amtets sygehus. Det betød dengang at de ca. 20.000 borgere fra Køge havde det samme problem, at de skulle til Roskilde, for at blive behandlet. Det var også et problem dengang.

I dag i 2017 er Køges problem løst med det nye sygehus hos dem, mens det rent befolkningsmæssigt for Roskildes vedkommende er blevet et 4 gange større problem.

Sådan kan man ikke sammenligne eller argumentere.

Lad det så i stedet for være en 'opfordring' til byrådene i Køge og i Roskilde til at optage nødvendige forhandlinger med DSB/Banedanmark og staten for at få opgraderet togforbindelsen og vejnettet mellem Roskilde og Køge.

Kaj V. Hansen (S)

Plan- og Teknikudvalget

Roskilde byråd.