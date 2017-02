Send til din ven. X Artiklen: Asfalt eller ej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Asfalt eller ej

Roskilde Avis Læserbreve - 01. februar 2017 kl. 15:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT: Knap er blækket tørt på vores udmelding om, hvor kommunen bruger 18 mio. kr. på ny asfalt i år, før vi modtager en række kommentarer om, at en konkret vej eller sti burde have været med på listen over asfaltarbejde i 2017.

Til mange af dem, der føler sig 'snydt' kan jeg sige, at hvis 'jeres' kommunale vej ikke er på i år, så er den det sikkert i et af de kommende år.

Vi arbejder nemlig i Plan- og Teknikudvalget med en målrettet prioritering af indsatsen. Vi har i byrådet i maj 2015 besluttet at sætte et mål for kvaliteten af vejene; at der i 2020 maksimalt må være 25 km veje i lav standard svarende til 5 procent af vejnettet. Vores prognoser viser nu, at der ved udgangen af 2020 vil være 0 procent veje i lav standard, så vi vil faktisk overgå vores mål.

Ved nytår 2016 var der 46,5 km veje i lav standard - svarende til 10 procent af vejnettet. Disse 10 procent barberer vi altså planmæssigt ned over de kommende 3 år.

For at nå det mål, bruger kommunen et såkaldt vejforvaltningssystem til at udpege de vejstrækninger, hvor investeringen kan anvendes bedst her og nu.

Prioriteringen sker ud fra en kombination af trafikmængden, vejens nuværende beskaffenhed, vejens betydning og indmeldinger fra 'Giv et praj' - app´en - altså direkte fra dem, der bor i de forskellige områder.

Derudover er der lavet en besigtigelse af alle de udvalgte strækninger, og hvis vi i udvalget får en henvendelse om et konkret stykke vej, så tager vi selvfølgelig ud og kigger på det.

Jeg kan også fortælle, at når vi - faktisk for 4-årige perioder - kan byde så meget asfaltarbejde ud, så får vi meget bedre priser hos entreprenørerne og dermed flere kilometer asfalt for pengene.

Endelig vil jeg lige nævne, at vi inden udvælgelsen af veje, stier og pladser har været i dialog med ledningsejerne på strækningerne. Det gør vi, så de forskellige typer af vejarbejde kan blive koordineret og vi ikke oplever, at en nyasfalteret vej kort tid efter skal graves op fordi der fx skal laves fjernevarme eller kloakarbejde.

Torben Jørgensen

formand

Plan- og Teknikudvalget.