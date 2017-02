Send til din ven. X Artiklen: Åbent brev til Roskilde Kommune om lufthavn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Åbent brev til Roskilde Kommune om lufthavn

Roskilde Avis Læserbreve - 07. februar 2017 kl. 07:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT: Roskilde Kommune vil give Roskilde Lufthavn, Tune tilladelse til at udvide antallet af start- og landinger med store fly over 10 tons fra de nu tilladte 2.661 operationer til 12.000 pr. år. Dette svarer til 4,5 gange så mange operationer pr. år med store støjende fly, der bl. a. kan anvendes til charterflyvning.

Læs også: Dampradioen som syndebuk

I 2005/06 indsamlede borgergruppen "STOP STØJEN" mere end 12.000 underskrifter mod den dengang planlagte udvidelse af lufthavnen. Samtidig blev der indsendt over 1.000 skriftlige indsigelser mod udvidelsesplanerne. Alle disse indsigelser, hvoraf mange var særdeles velbegrundede, blev afvist af myndighederne uden at man fandt anledning til at rette så meget som et komma i forhold til de fremlagte planer.

Heldigvis forkastede regeringens naturklagenævn myndighedernes uvederhæftigede forsøg på at give lufthavnen tilladelse til udvidelsesplanerne takket være borgernes ihærdige indsats.

Med en alt for kort høringsfrist (1 måned) og uden at indkalde til borgermøder forsøger Roskilde kommune nu tilsyneladende at luske udvidelsesplanerne igennem med et tiltag, der leder tankerne hen på slet skjult manipulation, uden reelt at turde lade borgerne komme til orde, de borgere som i forvejen er meget plaget af støj og forurening fra lufthavnen. Er Roskilde kommune bange for borgernes indvendinger?

I 2005 måtte kommunen aflyse det først indkaldte borgermøde, simpelthen fordi der mødte for mange borgere frem. En uge senere kom der mellem 3 og 4 tusinde borgere, og protesterne var voldsomme.

Ved smart at lave et tillæg til en tidligere givet miljøgodkendelse til lufthavnen, ser det ud som om Roskilde kommune mener at have fundet en udvej til at undgå for mange borgerprotester samt for at skulle lave en ny VVM-undersøgelse af de miljømæssige konsekvenser af lufthavnens planer.

Hvis interesser bør kommunen varetage i denne sag - lufthavnens eller de i forvejen meget støj- og forureningsplagede borgeres??

I 2005/06 mens vi afventede naturklagenævnets afgørelse foretog lufthavnen en forlængelse af en startbane, hvorfor?

Ved hjælp af den nok så kendte "salamimetode", ser det for undertegnede ud som om lufthavnen nu på smart vis skridt for skridt er godt i gang med at gennemføre de forkastede udvidelsesplaner fra 2005. Men bør Roskilde Kommune hjælpe til med denne manøvre?

Min opfordring til kommunen er at sige nej til lufthavnen og i stedet lytte til de mange borgere, der i forvejen er alt for plagede af støj og forurening fra lufthavnen.

Er tilladelsen èn gang givet, må vi for altid leve med langt mere støj og forurening. Som om der ikke er nok i forvejen!

Mit indlæg afføder nedennævnte 7 spørgsmål til Roskilde Kommune:

Hvordan kan I give lufthavnen tilladelse til denne udvidelse ca. 11 år efter at regeringens naturklagenævn afviste myndighedernes forsøg på at få lufthavnen udvidet?

Hvordan kan man give en sådan tilladelse uden at indkalde til borgermøde og uden at lave en VVM redegørelse? Er det lovligt i en sag af dette omfang?

Hvorfor har kommunen ikke kontaktet borgergruppen "Stop Støjen", som ligger inde med megen relevant viden om støjforurening?

Har lufthavnen ansøgt kommunen om tilladelse til forlængelse af en startbane? Og er den efterfølgende blevet godkendt?

Hvordan forsvarer kommunen udvidelsesplanerne overfor støjplagede borgere i andre kommuner?

Hvilke konsekvenser vil udvidelsesplanerne få for infrastrukturen til og fra lufthavnen?

Hvis interesser bør kommunen varetage i denne sag: Lufthavnens eller de støjplagede borgeres?

Johannes Pedersen

Kærvej 10A

Vindinge.