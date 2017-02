Vred væltepeter

En 55-årig mand var torsdag eftermiddag væltet omkuld på Schmeltz Plads efter han havde drukket for mange alkoholiske drikke. Et par politifolk forsøgte at hjælpe ham på højkant. Det var han dog meget utilfreds med, så hjælperne blev truet med alverdens ulykker. Politifolkene valgte så at give ham husly i detentionen på politigården i Skovbogade indtil han var blevet ædru. Nu kan fulderikken godt regne med at han senere skal en tur i Retten i Roskilde for at forklare sine mange trusler mod politifolkene.