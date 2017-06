Uniformeret politi vil være mere synligt på årets Roskilde Festival.(Arkivfoto: Erling J. Pedersen) Foto: Erling J. Pedersen

Sikkerheden får et hak opad

Roskilde Avis 112 - 22. juni 2017

Biler af alle størrelser får sværere ved at komme ind på Roskilde Festivals område. Det skyldes, at sikkerheden ved festivalen får et ekstra hak opad i år. Der bliver blandt andet synlige spærringer for biler, så det ikke er muligt at drøne ind på området. Der bliver også flere uniformerede politifolk på pladsen. Samtidig er der også andre sikkerhedsforanstaltninger, der ikke er synlige, som politi og festival holder for sig selv.

Politiet vil gerne have, at naboer og deltagere er opmærksomme på noget, der kan være en trussel for sikkerheden. Ser man noget, kan man give besked til de mange orangeklædte vagter og frivillige eller politiet, der er på stedet eller via telefon 114.

Afspærringerne for den kørende trafik betyder, at det tager længere tid at komme frem og tilbage fra parkeringsområderne og hvis man skal sætte folk af på festivalen. Politiet anbefaler, at man tager bus eller tog.