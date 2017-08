Foto: Jan Partoft

Oppe i træet

Roskilde Avis 112 - 28. august 2017 kl. 12:09

Lørdag aften endte en politijagt med at politiet måtte plukke en indbrudstyv ned fra et træ. Han var endt deroppe i et forsøg på at gemme sig for politiet. Jagten begyndte, da en politipatrulje havde spottet en stjålen bil på Holbækmotorvejen ved Gevninge

Den stjålne bil kørte fra motorvejen og i retning mod Sagnlandet Lejre. Her forlod de to mænd bilen og forsvandt til fods med politiet lige i hælene. Det lykkedes for dem at forsvinde. Med hjælp af en tilkaldt hundepatrulje, blev der fundet frem til et træ, som havde hundenes interesse. Ved at lægge nakken tilbage, kunne politifolkene se, at der sad en mand oppe i træet.

Det var en 20-årig mand, som nu er sigtet for at køre den stjålne bil. Han er også sigtet for narkokørsel, da han formodentlig var påvirket af kokain.

Den anden mand fra bilen er endnu ikke fundet.

