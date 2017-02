Send til din ven. X Artiklen: Narkohandler i retten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Narkohandler i retten

Roskilde Avis 112 - 18. februar 2017 kl. 07:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I øjeblikket sidder en 29-årig mand fra Roskilde varetægtsfængslet i forbindelse med en narkosag, hvor han er tiltalt for at have solgt et større kvantum narko

Han er tiltalt for at have solgt mere end 1,4 kg amfetamin over en længere periode frem til oktober. Salget har ifølge anklageskriftet givet ham en fortjeneste på 142.000 kroner.

Den 29-årige var også i besiddelse af flere former for narko, da han blev anholdt. Det var 100 gram amfetamin, 11 gram kokain, 0,412 gram MDMA og 16,2 gram hash. Han er også tiltalt for tyveri af to dyre mountainbike.

Sagen mod den 29-årige er for Retten i Roskilde på torsdag.

ja-