Kvinder anmelder voldtægt og voldtægtsforsøg

Hvad der skete på festivalens campingområde natten mellem søndag og mandag for en 18-årig kvinde fra Hillerød, står ikke helt klart. Hun har anmeldt, at hun nok har været udsat for et seksuelt overgreb. Efter hun var vågnet i et fremmed telt henvendte hun sig til festivalvagterne. Politiet behandler episoden som en voldtægtssag. Ingen er endnu blevet anholdt eller sigtet i sagen.