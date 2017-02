Granatfund på loftet

Torsdag formiddag fandt en mand, der var ved at efterisolere et loft på Bymarken, en granat. Han meldte fundet til politiet, som bad forsvarets eksperter om hjælp. Da militærfolkene havde set på granaten, kunne de fastslå, at det var en gammel engelsk røggranat, og at den ikke udgjorde nogen fare for folk og omgivelser. De fjernede dog granaten fra stedet.