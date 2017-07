Fem mobiltyve fanget

Torsdag eftermiddag ville nogle af festivalens vagter på campingområdet have hjælp fra politiet, da de havde taget fem udenlandske personer uden armbånd. Det var også lykkedes at finde de to telte, som de boede i. Her fandt politifolkene 34 slukkede mobiltelefoner, stjålet tøj, et betalingskort og to rejsekort. Ingen af de fem kunne forklare, hvordan det var endt i deres telte. De fem blev sigtet for tyveri og hæleri og anholdt. Der er tale om mænd fra Rumænien i alderen fra 25 til 38 år. Alle har været for en dommer, og de er blevet varetægtsfængslet frem til 27. juli. Indtil videre er det lykkedes for politiet at finde frem til cirka en tredjedel af ejerne til telefonerne, der har fået dem retur.