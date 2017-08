Zwilling åbner i outlet

Den 1. oktober slår kniv- og køkkenudstyrsfabrikanten dørene op i Ringsted Outlet, og her vil kommende kunder blive præsenteret for et væld af åbningstilbud, konkurrencer og såkaldte »goodiebags«.

- Vi ønsker med placeringen i Ringsted Outlet at præsentere de besøgende for de mange produkter, som Zwilling er verdenskendt for. Vi etablerer en flot og indbydende butik med samme inventar, og i stil med andre konceptbutikker rundt om i verden, fortæller Morten Heiberg, der er General Manager hos Zwilling J. A. Henckel A/S Scandinavia, i en pressemeddelelse.

- Det er jo fantastisk, at vi nu for alvor har fået så godt fat i markedet, at de vigtige internationale brands selv kommer og banker på døren. Vi har i dag et af de stærkeste brand line-ups i Skandinavien, og hvor godtfolk er, kommer godtfolk til. Det betyder også, at vi i højere grad nu kan begynde at optimere i vores butikssammensætning og være mere kritisk i forhold til at få sammensat et godt og bredt udvalg indenfor de forskellige kategorier, siger hun.