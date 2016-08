Vrede over forslag om sammenlægning af skoler

Ringsted Kommune er langt fremme med forberedelserne til at indføre områdeledelse for skoler og dagtilbud. I praksis vil det betyde, at nogle skoler og dagtilbud skal nedlægges - dog ikke fysisk - og lægges ind under andre. Ledelsen skal samles på færre hænder, og bestyrelserne lægges sammen. Det skriver DAGBLADET Ringsted.

- Jeg er meget overrasket over, at det stadig er i spil, når det var en del regeringens omprioriteringsbidrag. Jeg mærker, at der nu er en opgivende holdning ude på skolerne. Spørgsmålet er: Vil vi have engagement, eller vil vi smadre det hele, siger formand for Søholmskolen Jan Heidebo, der lige som de øvrige skolers formænd er utilfreds med forslaget.