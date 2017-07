Villaer i Ringsted bliver solgt hurtigere end for bare fem år siden, og nu er kommunen kommet på top 20 over flest solgte villaer i Danmark. Foto: Bjarne Stenbæk

Voldsom vækst i salg af villaer

- Vi mærker det helt klart. Liggetiden er blevet kortere, og priserne er blevet bedre for sælger. Vi oplever, at de boliger, der bliver sat til salg, bliver solgt igen i samme måned eller i måneden efter, siger han.

- Jeg oplever, at det særligt er omkring centrum, at salget går så godt. Ude i landsbyerne går det simpelthen ikke ligeså hurtigt. Jeg tror det handler om, at priserne er steget så meget i København og Roskilde, så folk begynder at lede lidt længere væk fra byen. Omkring centrum er der gode togmuligheder, så det er her, folk køber, forklarer han.