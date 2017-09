Voldsmand gik amok hos ekskæreste

Politiet rykkede ud til kvindens adresse, hvor det forslåede offer ventede og bekræftede anmeldelsen. Han kunne også oplyse, at han var blevet truet af gerningsmanden til at undlade at anmelde volden til politiet.

Den anholdte er fortsat i politiets varetægt og vil fredag blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde som sigtet for vold, hærværk og trusler mod et offer med krav fra anklagemyndighedens side om varetægtsfængsling. Han var nemlig for et par måneder siden blevet løsladt efter afsoning af en dom for netop vold og hærværk.