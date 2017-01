Se billedserie 85 løbere stikker af fra start. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Vildt: Mudder er populært i Vrangeskov

Ringsted - 23. januar 2017 kl. 16:25 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kenneth Havndrup fra Jystrup har arrangeret en række løb, der alle har det tilfælles, at de foregår i naturen uden asfalt og med et minimum af større grusveje. Første gang var for tre år siden for ham selv og familien. Siden er deltagerantallet vokset betragteligt.

Om sommeren arrangerer han gerne løb på steder, hvor der indgår vand, så løberne også kan svømme en strækning undervejs. Løbene er populære og tiltrækker folk fra nær og fjern.

- Det er en trend. Fra at have løbet på asfalt, vil mange nu hellere ud i naturen, hvor ruterne adskiller sig og er mere udfordrende end asfalten, siger Kenneth Havndrup.

Lørdag møder vi ham og hans kone, Benedikte Havndrup, der hjælper til med at få alt til at falde i hak midt i Vrangeskov mellem Ringsted og Jystrup. Det foregår på en plads med sheltere midt i skoven. Nogle gange når deltagertallet op på 150. I dag er 85 løbere fra nær og fjern ved at gøre sig klar.

Et par lokale varmer op, inden de rykker ud i naturen.

- Jeg kan godt lide de her løb. Man får fokus væk fra, hvor hårdt det er, fordi man hele tiden skal op og ned i stedet for bare at løbe på en lang lige strækning, siger Hanne Gammelby, mens hun bevæger sig fra side til side.

Anne Louise Heidebo er helt enig:

- Det er et fedt koncept. Jeg synes især, naturoplevelsen er fed, og så bliver man beskidt. Jo mere mudder, jo bedre, griner hun.

- Ja, det er berigende for sindet. Det gør ikke noget, at man også bliver lidt beskidt, siger Hanne Gammelby.

