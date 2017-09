Video og billedserie: Oplevelsessti indviet med sol, musik og masser af mennesker

Se billedserie Masser af mennesker valgte at bruge en del af deres søndag på at indvie Oplevelsesstien. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Ringsted - 10. september 2017 kl. 15:33 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 25 kilometer lange Ringsted Oplevelsesti er nu officielt erklæret for åben. Det skete ved et større arrangement ved Humleore Skov i formiddag. Hundredvis af borgere myldrede til i et fantastisk solrigt vejr, helt forskelligt fra gårsdagens massive regnmængder. Jørgen og Marianne Bech fra Ortved var mødt op sammen med barnebarnet Sebastian.

- Vi har været ude at gå på flere af stiens strækninger. Det er rigtig dejligt, at der nu er kommet sådan en sti. Det vil blandt andet gøre det nemmere at lokke vores børnebørn med på en tur, når der er oplevelser og varieret natur og vand undervejs, sagde Jørgen Bech til DAGBLADET Ringsted.

De var ikke ene om deres begejstring. Over alt var der gensidige lykønskninger og brede smil. Mange kom i grupper bestående af flere generationer - fra de mindste til de ældste. Arrangementet fandt sted på en stor åben lysning ved skoven. Der blev serveret rundstykker, kaffe, frugt, vand og juice, som kunne nydes til tonerne af flere smagfulde musikalske indslag.

Dertil kom en række talere. En af talerne havde økonomisk været med til at virkeliggøre projektet. Det var direktør i Nordea-fonden, Henrik Lehmann Andersen, som ikke kunne skjule sin begejstring for hele projektet.

Han sagde blandt andet om stiens tilblivelse og betydning:

- Det handler om at gøre naturen folkelig. Det er meningen, den skal bruges. Det er derfor, I gør det, I gør. Jeg tror faktisk også i forhold til tiltrækningskraften, at alle de der mænd med fuldskæg og skovmandsskjorter, der nu har fået tre børn inde i Istedgade på Vesterbro i København - og deres koner - kunne tænke sig at flytte ud af byen igen. Dér betyder det her mere, end I tror. Det handler mindst lige så meget om naturen som rekreativt område, som det handler om andre fantastiske ting i Ringsted.

Bagefter valgte folk to og to eller i større grupper at tage en tur ud på nyindviede sti.

