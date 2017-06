Se billedserie Et samarbejde mellem Den syngende Post fra »Danmark har Talent«, Rebellen fra Langeland, der har medvirket i et DR-program af samme navn, og Ringsteds egen dansktopduo »Catja & René« har resulteret i indspilningen af en ny sang. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Video: Rebel og postbud sætter ny kurs for gammelt venskab

Ringsted - 01. juni 2017 kl. 09:34 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hans stemme fylder ubesværet det lavloftede rum og spreder sig mellem lydtætte vægge i det omkringliggende studie. Med ét stopper musikken, og det syngende postbud, med det borgerlige navn Henning Vad, afbryder sin sang. Bag mixerpulten giver René Taagehøj tegn til, at han skal gøre sig klar igen.

- Vi tager lige det sidste én gang til, siger han, mens Henning Vad rømmer sig og gør klar til at fortsætte.

Et stykke bag mixerpulten står Ole Sørensen, der er bedst kendt for sin medvirken i DR programmet »Rebellen fra Langeland«, hvor hans virke som leder af Socialpsykiatrien på Langeland er omdrejningspunkt. Han har skrevet ordene, som postbudet synger, og overværer indspilningen med korslagte arme og ophøjet ro.

Ved siden af ham står Catja Vernal, der sammen med René Taagehøj udgør duoen »Catja og René«. Hun skal senere synge kor på den fælles sang, der bærer navnet »Vi sætter kurs«.

Det er noget af en tilfældighed, at samarbejdet er opstået. Det fortæller René Taagehøj.

- Henning fortalte mig, at han kender Ole Sørensen fra gamle dage. Så foreslog jeg, at vi kunne lave noget sammen, fortæller René Taagehøj, som samtidig understreger, at det var vigtigt at give sangen et positivt budskab.

- Verden bliver ikke sjovere, så, uden at lyde frelst, er det en besked om, at folk bliver nødt til at passe bedre på hinanden, fortæller produceren. Udover at have skrevet melodien står han også for indspilningen.

Det er ligeledes noget af et tilfælde, at de to herrer har fundet hinanden igen.

De er nemlig barndomsvenner, men der er gået mange år uden, de har haft kontakt.

- Vi har ikke set hinanden i 30-40 år. Pludselig så jeg ham i tv, og på trods af alt det der lange hår og skæg, så kunne jeg jo sagtens se, at det var min gamle ven Ole, fortæller Henning Vad grinende.

