Video: Omstridt vaskehal åbner i morgen

Ringsted - 23. juni 2017

Tilbage i november sidste år var Wash World klar til at åbne vaskehal i Nørregade 72 i Ringsted, men seks naboer klagede dengang til kommunen, fordi man mente, at vaskehallen overtrådte en paragraf i autoværkstedsbekendtgørelsen.

I bekendtgørelsen fremgår det, at der skal være mindst 20 meter fra ventende biler i det fri og hen til nærmeste nabo.

- Der er ingen tvivl om, at naboerne havde ret og at både vi og Ringsted Kommune havde overset dette krav. Derfor gik vi straks i gang med at finde på en løsning, for vi havde allerede købt grunden og opført så godt som hele vaskehallen, siger direktør i Wash World Jesper Rossing.

Løsningen blev en tilbygning med plads til seks ventende biler og opførelsen af en bom ved indkørslen, der sørger for, at der ikke kommer flere biler ind, end der er plads til i vaskehallen.

- Bommen registrerer automatisk, når der holder seks biler i kø, og den går først op, når der er plads i hallen, forklarer Jesper Rossing.

Generelt er der tale om et meget moderne vaskeanlæg, hvor man kan blive siddende i bilen under vasken, betale med Mobile Pay og betale for sin vask, allerede mens man venter på, at det bliver ens tur.

- Vi tilbyder også kunderne, at de kan gå ind på vores hjemmeside og tjekke, om der er kø ved vaskehallen, så det eventuelt kan betale sig at vaske bilen på et andet tidspunkt eller at køre til vores anden vaskehal på Frejasvej, påpeger Jesper Rossing.

Når vaskehallen åbner lørdag vil der blive uddelt en gratis vask til alle kunder fra klokken 8-19.