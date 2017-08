Video: Lopper i protest har opbakning

Det er 13. gang, at beboerne på den stille villavej holder loppemarkedet i protest mod, at Ringsted Byråd endnu engang planlægger at åbne vejen for trafik fra Nordre Ringvej ind til bymidten.

- Jeg forstår simpelt hen ikke, hvorfor Amtstue Alle skal åbnes. Det er under al kritik. Børn bruger stien ved siden af til at komme til og fra skole, Ældre med rollator går på vejen her, når de skal til byen, fordi de ikke kan løfte rollatoren over kantstenene. Og hvorfor skal beboerne her have trafik lige uden for deres døre, når vi har en fantastisk ringvej, den kan køre på, spørger Lisbeth Licht polemisk.