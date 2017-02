Se billedserie »Der er klappekonkurrence på et diskotek. Klap i, kammerat, hvorfor klapper du ikke?«, synger Lærke Ølshøj Jensen for, mens børnene synger med. Foto: Hans Jørgen Johansen

Video: - Hvorfor klapper du ikke?

Ringsted - 24. februar 2017 kl. 14:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre gange i træk klapper korleder Lærke Ølshøj Jensen, mens hun kigger ud over flokken af utålmodige børn. Tre gange klapper børnene, hvorefter stilheden breder sig i lokalet.

På Ringsted Musik & Kulturskole øver showkoret Sinus hver torsdag, og klapperiet er et signal til børnene om, at nu skal der til at ske noget.

Som medlem af Sinus får børnene lov til at stifte bekendtskab med musik på en måde, der adskiller sig fra den traditionelle korsang.

Hos Sinus er der nemlig både tramp, dans og bevægelse involveret. - Der har været et kor tidligere, men det trængte til et ansigtsløft, fortæller Lærke Ølshøj Jensen. Hun understreger samtidig, at koret handler om mere end at synge.

- Her i starten handler det mest om at skabe en fællesskabsfølelse. Det handler om at få afklaret, hvem der siger noget hvornår og i det hele skabe en god kultur i koret, fortæller korlederen, der samtidig understreger, at musikken selvfølgelig er omdrejningspunktet i showkoret.

- Jeg har selv en enormt umiddelbar glæde ved musik. Den vil jeg rigtig gerne dele med børnene, fortæller Lærke Ølshøj Jensen, og tilføjer:

- Det skal både være sjovt og udfordrende at være med her.

At det er udfordrende, opdager man hurtigt, når man betragter de cirka halvtreds unger sidde og vride sig for at holde deres kroppe stille. Men belønningen kommer så snart, der er blevet kaldt til ro, for så starter legen og sangen.

Her lader det til at Lærke Ølshøj Jensens mission om at smitte ungerne med sin umiddelbare glæde ved musik virker efter hensigten.

- Det er så sjovt at være med, lyder det fra Ezge Sahin på 10, der er en del af Sinuskoret.

- Vi lærer nye sange og får nye venner, fortæller hun med et smil, når talen falder på, hvorfor det er sjovt at være med i koret. Og sjovt ser det ud, når ungerne leger motorcykel, synger skønsang i kor, og laver klappeleg.