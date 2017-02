Video: Børn og ældre slår til tønden sammen

- Vi har en tønde her, som helst skal ned. Er der mon nogen, der gider at hjælpe?, lyder det fra centerleder Marianne Micheelsen til den fremmødte forsamling af pirater, prinsesser og cowboys.

- Ja, bliver der råbt i kor, mens en tiger tager et fast greb om fastelavnskøllen. Det er ikke et almindeligt syn, der møder én denne tirsdag formiddag på plejehjemmet. Her er børnehaven Åkanden nemlig kommet på besøg, og det betyder, at der skal holdes fastelavn. Det er 2. år i træk, at børnene kommer på besøg på plejecenteret til fastelavn, og både beboere og medarbejdere sætter pris på besøget.