Se billedserie Udsigten til Skjoldenæsholm Gods er smuk fra toppen af de nøgne lindetræer.Foto: Kim Rasmussen

Video: 250 år gamle træer til frisør

Ringsted - 30. december 2016 kl. 13:47 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mellem jul og nytår har tolv særdeles gamle lindetræer ved Skjoldenæsholm Gods fået taget toppen. De meterhøje træer har fået klippet alle grenene af og er blevet stynet.

Det blev de sidst for 40 år siden, og det er mest af alt et spørgsmål om sikkerhed. Det forklarer Mads Avlund Uggerby, der er skoventreprenør og har ført motorsaven.

- Grenene risikerede at falde ned efterhånden, og når folk færdes i parken, så kan det være farligt, siger han.

Rent biologisk er det ikke en specielt korrekt måde at håndtere gamle træer på, forklarer han, men når lindetræerne som her bærer på over 250 års historie, så kan det alligevel være en god måde at forlænge træets levetid på.

- Det er et voldsomt indgreb, men alternativet er at fælde det. Sådan her kan det bevare sin skønhed ved at få lov til nærmest at starte forfra, siger Mads Avlund Uggerby.

Det er ikke til at sige, om træerne kan leve videre 40 år igen for styningen åbner for, at der kan ske rådangreb.

Det har taget to mand seks dage at barbere de tolv lindetræer i alléen ned til rene stammer.