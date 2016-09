Video: 200 børn fik vækket Egon

Musikskolelærerne Mia Engsager og Gitte Paxevanos underholdt med musik og sang, og de fik hurtigt de mange fremmødte børn til at hjælpe sig. Første opgave var at få vækket tøjfuglen Egon, der sov tungt i en medbragt taske. Efter et par forgæves forsøg besluttede Mia Engsager at hive sin medbragte trækbasun frem og spille »Her kommer Pippi Langstrømpe«, og det var præcis det, der skulle til for at få liv i Egon. Han kunne herefter deltage aktivt i den resterende del af den cirka en time lange koncert, der blandt andet bød på en pruttesang, Bim Bam Busse og sangen om Postmand Per.