Michael Wolter har selv været aktiv cykelrytter i Team Cycling Ringsted. Foto: Peer Rasmussen

Vi vil lave det bedste DM til dato

Ringsted - 21. august 2017 kl. 14:46 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Team Cycling Ringsted den 26. og 27. august arrangerer DM for børn og unge i Ringsteds gader, ligger der mange timers forberedelse bag for de frivillige.

- Da der for et år siden blev afviklet DM for børn og unge i Herning, sendte vi en motiveret ansøgning til børne- og ungdomsudvalget i DCU (Danmarks Cykel Union red.) om at få lov til at afvikle DM i Ringsted i år, fortæller formand i Team Cycling Ringsted (TCR), Michael Wolter.

Siden TCR fik overdraget værtsskabet af DM har planlægningen været lagt i hænderne på en styregruppe og nogle underudvalg.

Blandt de frivillige i Team Cycling Ringsted er der ingen tvivl om, at alt skal sættes ind for at arrangere et perfekt DM.

- Vores ambition er at lave det bedste DM for børn og unge til dato, hverken mere eller mindre. Vi har start og mål i bymidten, og vi vil også gerne være med til at vise Ringsted fra sin bedste side. Der kommer et sted mellem 300 og 400 deltagere, og de bliver sendt ud på nogle spændende ruter, erklærer Michael Wolter, som har været formand i klubben gennem 11 år.

- Jeg har vel brugt omkring 200 timer på dette DM. Der er selvfølgelig mange, som har brugt rigtig mange timer på at arbejde med dette stævne, så vi håber, at det hele går som planlagt. Vi vil i hvert gøre vores yderste, slår Michael Wolter fast.

Læs hele i historien i Lokalbladet den 22. august.