Danmarks eneste egentlige outlet-by ligger i Ringsted, så det er måske ikke så mærkeligt, at sjællænderne er dem, der er mest begejstrede for konceptet. Foto: Dan Qvitzau

Send til din ven. X Artiklen: Vi er vilde med outlet-butikker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vi er vilde med outlet-butikker

Ringsted - 11. september 2016 kl. 06:30 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tøj, sko, sportsudstyr, skønhedsprodukter, modetilbehør og alt til boligen. Danskerne er vilde med outlet-forretninger, hvor producenterne sælger varer direkte til forbrugerne med en klækkelig rabat. I alt siger 45 procent af danskerne, at de gerne går i outlet-forretninger, mens yderligere 16 procent ligefrem er villige til at køre en omvej for at finde gode tilbud. Det viser en undersøgelse foretaget af Epinion for Deloitte.

- Outlet-butikker er et relativt nyt fænomen i Danmark, men har været kendt i mange år i udlandet, særligt i Italien, Tyskland og USA. Her findes hele outlet-byer, hvor hundredevis af outlet-forretninger er samlet på ét sted sammen med legepladser, caféer og store familierestauranter. De er nærmest en udflugt værd, siger forbrugerekspert i Deloitte Peter Mølkjær i en pressemeddelelse.

Traditionelt har producenterne brugt outlet-forretninger til at sælge ældre kollektioner med rabat, men det behøver langt fra altid være tilfældet, påpeger Peter Mølkjær:

- Tidligere havde outlet-forretninger måske mest karakter af restlagre på udsalg, men i dag sælges også nye produkter, som af den ene eller anden grund ikke er havnet på hylderne i de normale forretninger. Den trend vil uden tvivl fortsætte, eftersom producenterne bliver endnu bedre til atskabe en helhedsoplevelse på tværs af strøgbutikker, e-handel og outlets.

Særligt interessant er det, at 16 pct. af danskerne faktisk er villige til at køre ekstra kilometer for at få fat i de gode outlet-tilbud.

Allermest positive er de sjællandske forbrugere, hvoraf 25 procent siger, at de kører målrettet efter outlet-forretningerne.

- Danmarks eneste egentlige outlet-by ligger i Ringsted, så det er måske ikke så mærkeligt, at sjællænderne er dem, der er mest begejstrede for konceptet. Det viser dog med al tydelighed, at der stadig er et stort potentiale på det her marked, og at forbrugerne gerne vil være med, siger Peter Mølkjær.