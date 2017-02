Formanden benyttede lejligheden til at takke »det dygtige og flittige« folketingsmedlem Louise Schack Elholm for sin indsats.

Venstre havde et spændende år

- 2016 har været et travlt og omskifteligt år for Venstre, pointerede formanden for Venstre i Ringsted Kommune, Lars Gormsen, i sin beretning på generalforsamlingen i Ringsted Sportcenter, og han fortsatte

- For Venstre på landsplan har den parlamentariske situation været i livlig udvikling. Den smalle Venstre-regering er afløst af en ny trekløveregering, som efter min vurdering er en god løsning for at sikre en fortsat borgerlig-liberal samfundsudvikling med mennesket før systemet.

Den rene Venstre-regering udrettede meget og fik gennemført store dele af valgprogrammet. Jeg vil blandt de mange gode initiativer fremhæve tre politiske ting, der har haft positiv betydning for os lokalt i Ringsted:

Udflytning af statslige arbejdspladser, der har betydet, at cirka 300 statslige arbejdspladser fra Banedanmark og Havarikommissionen placeres i Ringsted.

Den nye planlov vil give Hubertushuset i Benløse mulighed for at udvikle og udvide deres virksomhed.

Landbrugspakken betyder sikring af de omkring 800 ansatte på vores lokale slagteri Danish Crown.

