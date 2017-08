Vaklen i sag om åbning af Amtstue Alle

Det har et enigt byråd tidligere sagt ja til, trods beboerprotester. Men nu, hvor planerne skal gennemføres, begynder nogle af byrådsmedlemmerne at få kolde fødder.

- Der er tale om et helt andet projekt nu, hvor Margrethegården (boligkompleks, red.) ikke skal rives ned, men renoveres, og nu, hvor det her marked i Stakladen er lukket. Vi har en ny situation, lyder udmeldingen.

- De Konservative mener, at vi skal opgive det her projekt. Der er to andre muligheder for at komme ind i byen. Det, synes vi, er nok. Det kan vi godt klare os med i en sag som denne, hvor borgerne bliver berørt ret kraftigt.