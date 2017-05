Se billedserie - Vi er godt tilfredse med, at to-årig HF fortsat tilbydes hos os, siger rektor for VUC Vestsjælland Syd, Hanne Normann Michelsen. Foto: Jonas D. Madsen Foto: Jonas D.Madsen

VUC stadig alene om at tilbyde HF i Ringsted

Ringsted - 23. maj 2017

Hvis man er et målrettet, ungt menneske - og man ved, at man for eksempel vil være politibetjent - kan man bruge en gratis to-årig HF til at fortsætte på en erhvervsrettet uddannelse.

Og i Ringsted Kommune er det fortsat VUC på Ahorn Allé, der er alene om at tilbyde denne to-årige HF, fremhæver afdelingsleder i Ringsted, Hanne Legaard, over for DAGBLADET. Der er kun tre andre VUC'er i Region Sjælland, der udbyder en gratis to-årig HF - men det dækker flere større byer i regionen. Andre steder udbydes uddannelsen for eksempel også af almene gymnasier.

I Ringsted har VUC fra »gamle dage« en »musketér-éd« med gymnasiet (MSG) om, at sidstnævnte overlader den to-årige HF til VUC.

Efter HF-reformen fra sidste år har også ZBC i Ringsted søgt Region Sjælland om lov til at tilbyde en to-årig gratis HF - men regionen har kun givet en sådan ny tilladelse til Odsherred Gymnasium, og denne tilladelse skal endeligt godkendes af Undervisningsministeriet.

Hanne Legaard ser den to-årige HF som vejen til hurtigt at give målrettede unge en fuld professionsuddannelse - inklusive en HF-eksamen på kun fem et halvt år. Det er dermed den korteste vej til for eksempel at blive sygeplejerske.

- Det er en ret hurtig vej, som sikrer, at vi ikke får for mange »ufaglærte studenter« til at gå rundt, Dét er et problem, som blandt andet Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har peget på, tilføjer Hanne Legaard.

De indbyggede projekt- og praktikperioder i den nye HF-uddannelse er ikke målrettet erhvervsuddannelserne, men derimod en bred vifte af mellemlange videregående uddannelser. Projekt- og praktikperioderne er i det nye udbud for 2017 målrettet mod for eksempel sundhed, undervisning, pædagogik, IT, teknik eller erhvervsøkonomi.

Disse er alle områder, der i forvejen ligger i de valgfag, som kan udbydes i forbindelse med den to-årige HF, der i øvrigt også kan bruges til at komme videre som lærer, pædagog, sygeplejerske eller politibetjent:

- Vi er derfor tilfredse med, at to-årig HF fortsat tilbydes hos os med den årelange erfaring, vi har med at få de unge mennesker hurtigt videre i job eller uddannelse, siger rektor Hanne Normann Michelsen fra VUC Vestsjælland Syd.

- Vi har allerede turboforløb på VUC, i 9. klasse, der er målrettet erhvervsuddannelser. VUC i Ringsted opnår netop rigtig gode resultater på disse forløb i tæt samarbejde med erhvervsskolerne. På disse forløb har vi stor succes med at hjælpe unge videre hurtigt til erhvervsuddannelserne - så de unge kan gennemføre de faglige uddannelser med godt resultat, fortsætter rektor Hanne Normann Michelsen, som også har mange eksempler på, at HF på VUC har gjort en afgørende forskel for de unge.

Og så må det hellere for god ordens skyld tilføjes, at VUC har eneret på at udbyde HF som enkeltfag, der er en brugerbetalt ordning, som er tænkt som et supplement, hvis man har en uddannelse i forvejen eller kun behøver enkelte gymnasiale fag.