Her besøger klassen Slagteriskolen. Der var masser af inspiration at hente. Foto: Jonas D. Madsen

VUC gør unge klar til erhvervsuddannelse

Hos VUC i Ringsted har man i efteråret haft betydelig succes med at gøre unge mennesker klar til at tage erhvervsuddannelse. 18 ud af 20 kursister, der har afsluttet "Klar til EUD" på VUC i Ringsted er fastholdt i uddannelse og det er gode nyheder ifølge afdelingsleder Hanne Legaard. "Det må siges at være et meget flot resultat",fortæller Hanne Legaard.

27 kursister har været igennem det forberedende forløb, hvor 20 gennemførte. Syv er fortsat på en erhvervsuddannelse, 11 er fortsat i anden uddannelse. Nogle få er fortsat på højere niveau med henblik på en 10. klasse eller en gymnasial uddannelse, men de fleste havde brug for fem måneder mere for at kunne blive klar til at søge ind på en erhvervsuddannelse. To er efter endt eksamen ikke i gang med job eller uddannelse.