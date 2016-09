Se billedserie Så er der snobrød. Den store have giver plads til hyggelige udendørs aktiviteter. Foto: Anders Ole Olsen

Unikt sfo-tilbud er truet af lukning

Ringsted - 17. september 2016

Skønt september, løber børnene omkring i bare tæer, shorts og t-shirts, da DAGBLADET besøger Benløsegården sfo fredag eftermiddag. »Gården« kaldes stedet i daglig tale. Det er fristed for elever mellem fra 3.-6. klasse. Men stedet er også på Ringsted Byråds sparekatalog for næste år og er dermed i fare for at blive lukket.

Aktiviteterne er spredt over et kæmpe areal. Udenfor er en gruppe børn ved at lave snobrød over bål, andre løber omkring og leger.

Trods den bagende sol er en del børn trukket ind i hovedbygningen, hvor der er en række forskellige aktivitetsrum, man kan opholde sig i.

I ét rum har tre drenge sat sig foran computerskærmen, som de er tildelt en halv time ad gangen. Et andet sted er en pige ved at gøre en hjemmelavet taske færdig:

- Til min mor, fortæller hun.

Den mest spektakulære del af »Gården« er stalden med dyr.

- Man skal naturligvis kunne lide dyr, for at arbejde her, siger leder af Benløsegården Bente Michaelsen, da hun viser rundt.

Store vædderkaniner ligger og hviler sig i halmen. Her gemmer sig også marsvin og et helt fuglekollektiv af undulater, zebrafinker, vagtler og en enkelt parakit.

En af de ansatte kommer gående med en hane i armene:

- De bliver så tamme, fordi børnene har leget med dem, siden de var kyllinger, siger hun.

Bag gården står geder og kigger nysgerrigt efter børnene.

- Det er Leo, Lasse og Dylle, fortæller Freja og Ida, der fodrer dem med græs.

