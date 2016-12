Unicef-indsamling tæt på målet

Ringsteds tid som Unicef By er ved at rinde ud. Ambitionen om at indsamle en million kroner er tæt på at være realiseret.

Her hvor Unicef By året i er ved at løbe ud, kommer der en masse indbetalinger til Ringsteds Unicef By kontoen. I denne uge er indsamlingsbeløbet er nu oppe på 981.868,19 kroner. Alt tyder på, at Ringsted når at runde en million.