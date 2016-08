Også piger fra Ringsted kan finde deres nøgenbilleder på nettet. Tidligere har et link til delingstjenesten dropbox floreret blandt unge, hvor billeder af massevis af nøgne piger findes. Foto: Reuters/Dado Ruvic

Unge piger presses til nøgenbilleder

Ringsted - 29. august 2016 kl. 13:39 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

SSP i Ringsted har set eksempler på, at piger i Ringsted er blevet presset til at sende nøgenbilleder, ligesom de har sendt til deres kærester, som så har delt billederne videre. Han opfordrer derfor de, der deler, til at overveje, om de ville dele, hvis det var deres søster, det gik ud over. - Har man fået et billede af en pige på sin telefon, som man synes andre drenge skal se, så skal man prøve at bytte ansigtet ud med sin søster eller sin mor. Ville det være sjovt?, spørger SSP-konsulent Stig Søgaard i folkeskoleklasserne.

En dokumentar på DR2 afslører i aften, at det er et omfattende problem med deling af nøgenbilleder. For Stig Søgaard handler det derfor om at få de unge, der deler nøgenbilleder til at sætte sig i pigens sted. Selvom han oplever, at nogle drenge synes pigerne, bare kunne have ladet være med at sende billeder, så ved de samtidig godt, at det ikke er sjovt for dem, hvis hele skolen har set deres krop nøgen.

- Det kan godt være, de har set eller fået et billede, men de ved godt, det ikke er okay at dele som om, det var et pokemonkort. Det gør de færreste, siger han.

Forkert, men pirrende

Der er for tiden et stort fokus på netop deling af nøgenbilleder i både medier og hos SSP. I Ringsted oplever de, at mange drenge har erfaringer med at det sker, ligesom de selv har kendt til fænomenet i mange år.

Af og til dukker det op i en mere organiseret form, hvor links eller facebookgrupper med kun det formål eksisterer.

Selvom Stig Søgaards indtryk er, at det er nogle få, der deler mange billeder, så er der også nogle, der deler et par billeder, før de indser, at det er over stregen.

- Det er forkert, men interessant for dem, når det er piger fra omgangskredsen. De kan nemt finde nøgenhed på internettet ved bare at søge på, ja, nøgen, på google, men det er ikke, det handler om. Det er noget andet, når det er Birgitte fra 7.F, siger han.

Pigerne er også nødt til at være bevidste om, at de slipper kontrollen med billederne, når de deler dem, mener han. Og så kan det godt være de stoler på kæresten, men to måneder senere er de ikke kærester, og så kan det ende galt.

Fokus er dog på, at billederne ikke bør deles, og Stig Søgaard opfordrer forældrene til at tale med deres børn om det allerede i en tidlig alder.

