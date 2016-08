Sørine Falkenberg, Bertram Kristiansen, Ayad Nabgan og Ayman Berkchane fra Campusskolen var glade for at få lov til at sidde i byrådssalen. Foto: Jens Wollesen

Ungdomsbyråd søgte kompromiset

- Normalt hører jeg til blandt de yngre i salen. Men når jeg nu kigger mig omkring, kan jeg se, at i dag hører jeg til blandt de ældste, konstaterede Henrik Hvidesten, da han så ud over forsamlingen af børn og unge, der havde taget plads foran ham i byrådssalen i Ringsted.

De unge var fredag aften kommet for at tale om, hvordan de mente, at Ringsted Ungdomsforum (RUF) skal bruge nogle af de penge, der er bevilliget af byrådet til aktiviteter for unge.

RUF har fået i alt 200.000 kroner, men de 25.000 skulle bruges til et fællesarrangement. Ungdomsbyrådet kunne vælge mellem et comedy-arrangement, en sport/street-event eller en kagekonkurrence.

Selv om nogle var mest til kagekonkurrence, og andre var mest til en comedy-event, nåede de unge hurtigt frem til, at de ønskede et kompromis.

Det endte med at et enigt ungdomsbyråd besluttede, at lave en event, der havde elementer af alle tre forslag. Et udvalg på cirka ti personer blev nedsat til at hjælpe med at stykke det endelig arrangement sammen.