Udvidelse af outlet tager form

- Outletbranchen har det rigtig godt i Europa, men den har en helt anden dynamik end den almindelige detailhandel. Danmark adskiller sig derudover fra det øvrige Europa ved at være et meget lille marked. Til sammenligning har en by som Hamborg et markedsområde, som svarer til det meste af Danmark. Alene bare i metroområdet omkring Hamborg er der over 5 millioner mennesker. Derfor er det også svært at forestille sig, at der er plads til meget mere end et center på Sjælland og måske et i Jylland, påpeger hun.