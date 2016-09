Udsigt til fredsvalg i Ringsted Sogn

Fred hviler over land og by, lyder det i B.S. Ingemanns kendte aftensalme - og dét kommer som noget nyt nu efter alt at dømme også til at gælde for det kommende valg til det nye menighedsråd i Ringsted Sogn - som skal begynde sit arbejde ved kirkeårets start den første søndag i advent den 27. november.

Formanden for det nuværende menighedsråd, Per Rasmussen, bekræfter, at der er lagt op til at bryde traditionen for afstemningsvalg (også kaldet kampvalg) i sognet - på baggrund af det gode samarbejde, der har været mellem alle medlemmerne af det nuværende menighedsråd, som blev valgt på to lister ved sidste valg, hvor Per Rasmussen repræsenterede listen »Kirke for alle«.