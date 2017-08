Ude-yoga er et tilløbsstykke

Lyden af vindens susen i træoppene sat sammen med fuglenes kvidren giver en ekstra dimension, når man dyrker yoga. Det kunne cirka 60 personer konstatere i Klosterlunden i formiddag. Her indbød yogalærer Susan Schnoor for fjerde søndag i træk til gratis yoga i det fri. Og mange benyttede sig af det favorable tilbud. Der har været mellem 30 og 60 deltagere hver gang.

- Det er fedt at dyrke yoga på en fridag. Jeg synes, det er mega-overskudsagtigt, at hun laver det her, og vi har været heldige at have vejret med os. Jeg er til daglig logistikkoordinator. Det er en stresset og travl hverdag. Så er det dejligt, hvis man kan give noget til sit indre samtidig med, at man får strakt lidt ud, sagde Christina Lund.