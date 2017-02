Udbud sparer to millioner

For Ringsted Kommune er det meget vigtigt at slå fast, at alle har mulighed for at byde ind på opgaverne i størrelsesordenen 100.000 til tre millioner kroner. Foto: Dan Qvitzau

01. februar 2017

Af Dan Qvitzau

Mere end 2 millioner kroner sparer Ringsted Kommune på det netop afsluttede udbud af håndværksopgaver under 100.000 kroner - oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Samtidig kan håndværkere nu byde ind på den resterende halvdel af kommunens samlede håndværksopgaver for beløb over 100.000 kroner via et nyt elektronisk udbudsværktøj.

- De opgaver, som lige har været udbudt, udgør cirka halvdelen af den omsætning, vi har på håndværker-ydelserne, så vi er tilfredse med et godt resultat af udbuddet. Nu ser vi frem til at gøre brug af aftalerne med de håndværksvirksomheder, som har vundet opgaverne, siger Susanne Lyk Nielsen, der er ansvarlig centerchef for kommunens indkøb og udbud.

Alle de virksomheder, der har deltaget i udbuddet af håndværksopgaver under 100.000 kroner, er blevet vurderet ud fra fem kriterier, som har været beskrevet i udbudsmaterialet. Kriterierne for udvælgelse er Ringsted Kommune forpligtet til at overholde, da de er en del af loven om udbud. De fem kriterier er timepris, materialepris, kvalitet, samarbejde og sociale klausuler (CSR).

Frem til den 31. januar har der været en stand still-periode, hvor bydende virksomheder har haft mulighed for at komme med spørgsmål til udvælgelsen. Der er kontraktstart for de valgte virksomheder den 1. marts 2017.

De virksomheder, der fremover skal løse håndværkeropgaver for op til 100.000 kroner for Ringsted Kommune, er både virksomheder fra Ringsted Kommune, nabokommunerne og resten af Sjælland.

For Ringsted Kommune er det meget vigtigt at slå fast, at alle har mulighed for at byde ind på opgaverne i størrelsesordenen 100.000 til tre millioner kroner. Det sker ved at tilmelde sig Ringsted Kommunes dynamiske udbudssystem på kommunens hjemmeside.

- Vi holder et møde for interesserede håndværkere og virksomheder onsdag den 8. februar, hvor vi fortæller meget mere om, hvordan man kan komme med på de næste opgaver i kommunen. Jeg vil gerne opfordre alle interesserede til at deltage dér eller tilmelde sig vores nye udbudsværktøj EU-supply på kommunens hjemmeside, for der er altså rigtig mange håndværkeropgaver tilbage endnu at byde på, siger centerchef Kenni Nielsen, der blandt andet har ansvaret for kommunens ejendomme.

For at blive leverandør til Ringsted Kommune skal virksomhederne godkendes, og alle godkendte leverandører skal opfylde de samme krav.