Udbud af mad til de ældre gav ikke klarhed

Den nuværende kontrakt med Det Danske Madhus udløber den 31. august - og fristen for at indlevere bud var den 15. juni. Den gang troede kommunerne optimistisk, at der kunne indgås flere kontrakter allerede inden sommerferien. Men sådan blev det altså ikke.

Der skal imidlertid ifølge reglerne være med end én leverandør af mad til de ældre, så nu overvejer de tre kommuner sammen, hvilken af de tre mulige løsninger de skal vælge. De kan sende maden ud i et fornyet udbud - for at prøve at få flere bud. De kan i stedet tilbyde de ældre en slags værdikuponer, de kan købe mad for, hvis de ikke vil have den fra Det Danske Madhus. Eller de enkelte kommuner kan vælge at tilbyde mad fra kommunens eget køkken som alternativ.