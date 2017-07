Tyv gik efter elektronik på skole

En dør på bagsiden af pavillon B er opbrudt og flere rum er gennemrodet for at finde frem til elektroniske tyvekoster.

Der er stjålet en iPad, to mobiltelefoner af henholdsvis mærket Alcatel og iPhone 4, en Playstation 4, en projektor, to bærbare pc'ere, et tv, et musikanlæg med højttalere og subwoofer.

Det er ikke muligt at parkere et køretøj i nærheden af bygningen, så der har været brug for nogle store tasker for at få det hele med.