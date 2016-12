Truende 25-årig var bevæbnet

Da politiet torsdag formiddag rykkede talstærkt ud til en adresse i benløse, så skyldtes det at den 25-årige, de anholdte, mistænktes for at være i besiddelse af skydevåben.

Manden var i første omgang blevet anmeldt for at have truet et vidne. Han ville have vidnet til at afgive en falsk forklaring ved et retsmøde til den 25-åriges fordel.