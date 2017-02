Trodser kulden: Forældre på gaden for skoler og dagtilbud

Op mod 150 Forældre og børn fra hele Ringsted Kommune trodsede i aften hårde minusgrader og sne og gik på gaden for at demonstrere imod forslaget om at indføre områdeledelse på skoler og dagtilbud. Forældrene ville vise politikerne, at de foretrækker en løsning, der tager individuelle hensyn til de enkelte skoler og dagtilbud frem for at vælge én bestemt løsning for alle.