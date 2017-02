Se billedserie Denne brudekjole har nogle diskrete men alligevel virkningsfulde små stjerneformede silketråds-broderier og påsyede perler. En af disse perler ses under Annette Østerskovgaards håndled. Foto: Dan Qvitzau

Trods en kold vinter er det snart sæson for kjoler

Ringsted - 05. februar 2017 kl. 18:52 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dagene bliver længere, og lige om lidt er det forår. Så er det højsæson for flotte kjoler - i et land, hvor begge køn ellers er kendt for at gå praktisk og måske lidt kedeligt klædt.

De mange royale galla-programmer har givetvis været med til at sætte fornyet fokus på kjoler - og en af dem, som håber at kunne nyde godt af denne trend, er Annette Østerskovgaard, som i starten af december åbnede skrædderiet Couture i Sct. Hansgade 22 i Ringsted.

Hun glæder sig til at være med til at gøre en konfirmation eller et bryllup til en endnu mere uforglemmelig dag for piger og kvinder - ved at de får deres helt egen, unikke kjole.

Kunderne behøver ikke at frygte, at de bliver flået ved at vælge noget skræddersyet frem for »stangtøj«, som skrædderne kalder den fabriksfremstillede konfektion, de fleste køber - måske fordi de ikke kender alternativet.

Uden på forhånd at vide, hvad en konfirmationskjole koster i en færdig butiks-udgave, opdagede Annette Østerskovgaard, at den pris, hun havde regnet ud, af hun skulle have, passer næsten på en prik på, hvad en færdig konfirmationskjole koster.

Og som faguddannet undrer hun sig faktisk over, at en færdigsyet konfirmationskjole kan koste 3.000 kroner.

Sammen med brudekjolerne er konfirmationskjolerne ifølge Annette Østerskovgaard de vigtigste stykker tekstil i mange danske kvinder og pigers liv.

Og så fortjener de at få en kjole, som er præcis efter deres egen smag, hvad angår stof, farve, snit og længde.

For selv om en kjole kan se enkel ud, skal der træffes en lang række valg, inden man er i mål.

- Ens beklædning kan fremhæve det, man er stolt af, og skjule det man ikke er helt tilfreds med. Det er pointen i alt tøj, betoner Annette Østerskovgaard - og peger på en overdådig brudekjole, som hun nu - efter den har været brugt - har fået lov at låne til udstilling af en tilfreds kunde.

- Hun er en stor pige, men i denne kjole så hun rigtigt godt ud - og følte sig feminin og lækker med en talje som et timeglas, fastslår Annette Østerskovgaard, der også virkelig har gjort sig umage med små stjerner/blomster, der er håndbroderet på kjolen med tynde silketråde, ligesom kjolen har påsyet et antal perler, som er lige tilpas. Hverken for få eller for mange.

Det er da også mest oplagt at gå til en skrædder, hvis man er for stor eller for lille i forhold til det gennemsnit, som det meste af det færdiglavede tøj skabes ud fra.

- Det er en stor tilfredsstillelse at få lov til at lave noget lækkert, synes Annette Østerskovgaard.

Tilkendegivelser

Siden starten for små to måneder siden har Annette Østerskovgaard fået mange positive tilkendegivelser fra folk, som er glade for, at byen nu også har fået en dameskrædder - og hun har allerede haft de første kunder, der er kommet igen, efter at havde været hos hende én gang.

Selv om Annette Østerskovgaard gerne vil sy folk et par helt nye bukser, så er de fleste opgaver reparationer og forandringer. Genbrug - også af tøj fra eget skab - er jo in, og så er der mange, som finder sig noget, de godt kan lide til en meget lav pris på et loppemarked, men inden de for alvor kan bruge det, skal det måske lægges op eller sys ind.

Annette Østerskovgaard kan også arbejde i blødt skind, ligesom hun lige har afkortet en pels - men drejer det sig om egentligt læder, skal der betydeligt stærkere værktøj til, og så må hun henvise til en skomager.

Butikken i Sct. Hansgade har skiftende åbningstider, fordi Annette Østerskovgaard, der er barnefødt i Ringsted, er nødt til også at arbejde som sygehjælper på Solbakkens demensafsnit for at få det hele til at løbe rundt. Men hun håber, at hun med tiden kan få så meget skrædder-arbejde, at hun kan leve af dét.

Åbningstiderne kan man se i vinduet på det opfindsomme glasskilt med indlagte blonder - eller man kan følge butikken på facebook.

Hvis man alligevel kigger ind ad butikkens vindue, så kan man også se en kjole, som Annette Østerskovgaard er i gang med at sy som en inspirationsmodel til kommende kunder. Og her kan man fornemme, hvordan en kreation, der egentlig var tænkt som en sommerkjole, er ved at udvikle sig til en aften- eller selskabskjole. Men korter man den af, bliver det pludselig en sommerkjole alligevel!

Og synes man, at kjolen er »for flot« til at blive brugt i en uformel sammenhæng, kan man netone den ved at tage en jeansjakke over, forklarer Annette Østerskovgaard kyndigt. Hun vil i øvrigt gerne kendes på den rådgivning, hun kan give om, hvordan man sætter sit tøj sammen på den helt rigtige måde for en selv.