Det er vigtigt at skjule sin pinkode, når man hæver penge i en automat elle betaler for varer i en forretning. Foto: Jesper From

Tre kvinder hævede 15.000 kroner på stjålet dankort

Efter snakken med kvinderne opdagede den ældre kvinde, at hendes pung var væk, og da hun kom hjem kunne hun konstatere, at der klokken lidt over 11 var hævet 15.000 kroner med hendes dankort.

- Det er den sikreste måde at undgå at blive udsat for tyveri på, der efterfølgende medfører kontante gevinster til gerningsmændene, når de hæver kontanter på det stjålne kort. Uden pinkode ingen hævninger, påpeger kommunikationsansvarlig i Midt- og Vestsjællands Politi Carsten Andersen.

- Gør gerne de ældre kunder opmærksomme på, at de skal dække godt over deres pinkode, så misbrug ikke kan finde sted. Det samme gælder andre kunder, der står i en kø. Hjælp en ældre medborger med at huske på, at man skal skjule sin indtastning af pinkode for andre. Dermed kan vi i fællesskab være med til at dæmme op for tricktyverier, hvor det ofte er ældre, der bliver udsat for den type kriminalitet, siger Carsten Andersen.